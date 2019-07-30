Поиск

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Российский танкер, задержанный СБУ, в порту Измаил
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.

Об этом сообщил в своем фейсбуке главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

25 июля танкер был задержан Службой безопасности Украины в порту Измаил. По версии украинской стороны, судно участвовало инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года под другим названием.

После допроса экипаж танкера отпустили, так как СБУ не нашла нарушений Морского права и законов Украины со стороны моряков.

Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российские моряки покинули Украину.

Украина Neyma

Новости

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

В Киеве шествие с участием Зеленского заменит парад в честь Дня независимости

Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии

Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Отравление Сергея Скрипаля

Конгрессмены призвали Трампа ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');