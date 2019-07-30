Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma

Российский танкер, задержанный СБУ, в порту Измаил Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.

Об этом сообщил в своем фейсбуке главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

25 июля танкер был задержан Службой безопасности Украины в порту Измаил. По версии украинской стороны, судно участвовало инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года под другим названием.

После допроса экипаж танкера отпустили, так как СБУ не нашла нарушений Морского права и законов Украины со стороны моряков.

Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российские моряки покинули Украину.