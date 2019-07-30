Уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг десяти метров

Ранее во вторник река перелилась через дамбу, критический уровень для Тулуна - семь метров

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В районе города Тулун Иркутской области уровень воды в реке Ия превысил десять метров и составил 10 метров 16 сантиметров, сообщила мэрия города в полдень по местному времени (7:00 по Москве).

Ранее 30 июля чиновники сообщили, что река перехлестнула через дамбу в Тулуне и на 10 утра уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.

Ранее метеорологи прогнозировали, что 30 и 31 июля вода в Ие поднимется до 10,5-11,5 метра, это предупреждение также публиковали на сайте мэрии.

В ГУ МЧС Иркутской области "Интерфаксу" сказали, что вода в Тулуне идет по тем участкам, которые были подтоплены наводнением в конце июня и новых подтоплений нет. В пресс-службе правительства региона сказали, что вода в реках Слюдянского района уже пошла на спад и ситуация должна стабилизироваться.

В Тулунском районе критические отметки превысил уровень двух рек, в пяти населенных пунктах подтопило около 140 домов, сообщила пресс-служба администрации района. Уровень воды в Ие в селе Аршан составляет 331 см при критической отметке в 400 см, в селе Уйгат уровень реки Кирей поднялся до 518 см (критическая отметка - 350 см), на реке Икей в селе Икей - до 481 см (критическая отметка - 420 см).

В селе Уйгат подтоплены 116 жилых домов и школа, в деревне Кривуша - 14 жилых домов, в Красноозерском - один дом, в деревне Евдокимова - два дома, в селе Гадалей - 10 домов. Еще под водой оказались участки дорог Гадалей - Здравоозерный, Харантей - Аршан, Едогон - Владимировка - Одон, Тулун - Икей, Тулун - Гадалей - Харгажин.

В пунктах временного размещение находится 97 человек, в том числе 32 ребенка.

Предыдущий паводок в Иркутской области начался в конце июня после обильных дождей. Тогда в Тулуне наводнением прорвало дамбу у реки Ия. Затем чиновники сообщили, что дамбу не прорвало, а вода просто через нее перелилась.

Защитное сооружение построили после сильных подтоплений Тулуна в 1983 и 1984 годах и в конце 2000-х ее капитально отремонтировали. Высоту дамбы рассчитывали на максимальные значения паводка в регионе, однако в 2019 году вода в Ие поднялась на рекордный уровень и дамбы не хватило.