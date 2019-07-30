В Самаре загорелись три частных дома и пять нежилых построек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Три частных жилых дома и пять нежилых построек горят в настоящее время в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщил журналистам глава управления МЧС по Самарской области Олег Бойко вечером во вторник.

По его словам, горят три жилых дома 17/1, 17/2 и 19 по улице Волгина и пять нежилых построек. Бойко отметил, что пламя быстро распространилось из-за того, что при строительстве зданий применялись горючие материалы. Позднее сообщение о пожаре также могло сыграть свою роль.

Позже стало известно, что в 21:27 (20:27 по Москве) пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что в железнодорожном районе Самары горят частные жилые дома на площади в 1800 кв. м. Пострадавших нет.