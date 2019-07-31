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Путин упростил получение регистрационных номеров для автомобилей

Путин упростил получение регистрационных номеров для автомобилей
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий автомобилистам с 1 января 2020 года получать регистрационные номера для автомобилей напрямую у изготовителя номерных знаков.

Согласно тексту закона, с начала следующего года будут возможны два варианта получения номеров: в регистрационном подразделении и у изготовителя номерных знаков.

При этом организации могут лишиться статуса изготовителей регистрационных знаков за нарушение порядка изготовления автомобильных номеров, а также правил их хранения и выдачи. Специализированные организации и должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных машин, маркировки транспортных средств и их основных компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Владимир Путин

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