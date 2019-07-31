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Поразивший Илона Маска студент из России собрал свою вторую машину

Он собирается доехать из Невинномыска до Петербурга на тюнингованной "инвалидке"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Студент-механик из Невинномыска Сергей Артюшенко, который сконструировал "Жигули", ездящие задом наперед, и получил в связи с этим комментарий основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, сделал тюнинг на советской "инвалидной" машине и собирается доехать на ней до Петербурга.

"Кузовных работ очень много сделано, улучшено охлаждение, увеличен впуск и выпуск, за счет чего она должно быть бодрее, чем в заводском варианте. Заправляю "инвалидку" 95-м бензином", - сказал он "Интерфаксу".

Выехать на ней в Петербург Артюшенко планирует в середине августа.

В феврале Артюшенко демонстрировал "Жигули", которые ездят задом наперед. Телеканал НТВ в твиттере опубликовал видеоролик с этой машиной и сопроводил его вопросом-мемом ""Как тебе такое, Илон Маск?" Бизнесмен прокомментировал этот твит по-русски: "хаха офигенно".

Через несколько дней полиция изъяла у студента эти "Жигули" и поместила на охраняемую стоянку за нарушения. На Артюшенко составили три административных протокола — за нарушение правил дорожного движения, несанкционированные изменения конструкции автомобиля и отсутствие страхового полиса.

Ставропольский край Невинномыск Сергей Артюшенко Илон Маск

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