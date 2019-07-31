Глава Калмыкии пожаловался Путину, что доступ к чистой воде есть у 7,4% населения

Водопроводная система в регионе не ремонтировалась с 70-х годов, республике не хватает на это денег

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Калмыкии только 7,4% населения имеют доступ к чистой воде, заявил президенту Владимиру Путину глава региона Бату Хасиков. Он сослался на данные Роспотребнадзора, передает пресс-служба Кремля.

По словам Хасикова, 624 миллионов рублей, которые выделены региону до 2024 года в рамках федеральной программы "Чистая вода" и нацпроекта "Экология", хватит только на то, чтобы обеспечить водой четверть населения республики. Этого недостаточно, сказал он президенту и попросил рассмотреть возможность поэтапно профинансировать решение этой проблемы.

Водопроводные сети и водозабор в Калмыкии не ремонтировались с 70-х годов, в регионе нет системы водоочистки, проблема затрагивает в том числе Элисту, добавил Хасиков.

Второй проблемой глава Калмыкии назвал недостаток обводнительно-оросительной системы для обеспечения нужд животноводства. "То есть получается, что есть несколько ключевых систем в Калмыкии: Черноземельская, Право‑Егорлыкская, Каспийская, Астраханская… Опять же их не ремонтировали уже несколько десятков лет. Мы видим, что они заиливаются, зарастают камышом. Естественно, это не обеспечивает возможность пополнять земли водой, соответственно, это не обеспечивает устойчивую кормовую базу", - сказал он.