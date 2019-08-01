Умерла зампред Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова скончалась в среду в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни, говорится на сайте суда.

В сообщении КС отмечается вклад Хохряковой "в совершенствование российского правосудия, научно-педагогическую деятельность, подготовку и воспитание молодых правоведов".

"Уход Ольги Сергеевны - невосполнимая утрата для всего Конституционного суда. Её всегда отличали доброжелательная и спокойная манера общения, готовность выслушать, вникнуть в проблему и оказать помощь. Её любили как надежного товарища, верного друга, светлого человека", - говорится в сообщении. Также в КС выразили соболезнования родным и близким Хохряковой.

Ольга Хохрякова работала в Конституционном суде в должности судьи с 1994 года. Последние 11 лет она занимала должность заместителя председателя. В КС напомнили, что Хохрякова была заслуженным юристом РФ, автором многочисленных работ по проблемам трудового права и права граждан на социальное обеспечение, а также по вопросам конституционного права.