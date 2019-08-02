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Число госпитализированных после ДТП с автобусом на Ставрополье выросло до 15

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уже 15 человек госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика, которая произошла в пятницу в Апанасенковском районе Ставрополья, сообщил глава края Владимир Владимиров.

"В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 - госпитализированы. Из них пятеро - в крайне тяжелом состоянии", - написал губернатор в инстаграме. Ранее сообщалось о 14 пострадавших. По словам главы региона, тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии, перевезут в больницу в Ставрополь.

В ночь на пятницу автобус "Сан Лонг", следовавший из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли пять человек, в том числе водитель автобуса.

Ставрополье

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