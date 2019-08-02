Еще четыре человека обратились за медпомощью после автоаварии с автобусом на Ставрополье

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - За медицинской помощью обратились еще четыре человека, которые пострадали в пятницу в автоаварии с автобусом и грузовиком в Апанасенковском районе на Ставрополье, сообщили "Интерфаксу" в районной больнице.

"Помимо 14 пострадавших, еще четырем оказывалась разовая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

В больнице также пояснили, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней степени тяжести - восемь человек.

Как сообщалось, около 2:30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым "Рено", всего пострадали 14 человек, 5 погибли. Трое из пострадавших доставлены в реанимацию.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что 59-летний водитель автобуса мог уснуть за рулем.