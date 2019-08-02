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В Грузии выплатят премии уходящим на пенсию учителям

Около шести тысяч учителей, покидающим систему образования, в конце сентября получат одноразовую выплату в размере зарплаты за два последние года

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Педагоги пенсионного возраста в общеобразовательных школах, которые добровольно покинут систему образования, получат от государства одноразовую денежную премию в размере зарплаты за два последние года, сообщил министр образования Грузии Михаил Батиашвили на брифинге в пятницу.

"Постановление уже вступило в силу. В случае добровольного ухода из системы, педагоги пенсионного возраста вместе с заплатой за два года будут также обеспечены бесплатной медицинской страховкой", - сказал Батиашвили.

По словам министра, около 6 тысяч учителей уже выразили желание покинуть систему. "Все, кто принял такое решение, получат денежную премию в конце сентября", - заявил министр.

При этом он отметил, что данный процесс, который осуществляется в рамках реформы образования, будет продолжен, и педагогам пенсионного возраста будет предоставлена возможность покинуть систему до 31 декабря текущего года.

В министерстве образования Грузии, иницировавшем соответствующие поправки в "схему профессионального развития педагогов и карьерного роста", заявляют, что государство тем самым хочет выразить благодарность учителям, достигшим пенсионного возраста, которые создали историю общеобразовательной школы, взрастив не одно поколение, и в то же время привлечь в систему молодые квалифицированные кадры.

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