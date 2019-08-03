Путин подписал закон о классификации регионов РФ по уровню долговой нагрузки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы РФ на три уровня риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Законопроект принят Государственной Думой 25 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.

Документ был внесен правительством в Госдуму в декабре 2018 года.

Закон меняет систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципалитетов, пересматривает установленные пороговые значения применяемых показателей и вводит правила классификации регионов по группам долговой устойчивости.

Так, законом предлагается для субъектов РФ и муниципальных образований ужесточить ограничение объема расходов на обслуживание долга. "Действующее ограничение 15% является завышенным и едва ли в состоянии заранее сигнализировать об опасном увеличении рисков утраты платежеспособности региона. Российская практика однозначно показывает, что у подавляющего числа субъектов РФ, столкнувшихся с серьезными трудностями с исполнением долговых обязательств, значение данного показателя существенно ниже установленного ограничения", - говорится в пояснительной записке к документу. Предельное значение данного показателя предлагается установить на уровне 10%.

Закон также предусматривает ограничение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ. "Данный показатель характеризует уровень текущей долговой нагрузки на бюджет и является одним из показателей, применяемых в мировой практике в целях определения безопасных уровней объемов государственного долга", - считают в Минфине.

В зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ предлагается классифицировать по группам риска: заемщики с высоким (зеленый уровень), средним (желтый уровень) или низким (красным) уровнем долговой устойчивости.

Регионы с высокой долговой устойчивостью (зеленый уровень) должны будут одновременно соблюсти три показателя: объем долга к общему годовому объему доходов бюджета региона без учета безвозмездных поступлений не более 50%, а для высокодотационных образований не более 25%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям - не более 13%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - не более 5%.

Регионы могут быть классифицированы как с низкой долговой устойчивостью (красный уровень), если они будут удовлетворять не менее чем двум из трех следующих условий: объем долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений более 85%, а для высокодотационных образований более 45%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям - более 18%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - более 8%.

Для средней долговой устойчивости (желтый уровень) предусмотрены промежуточные значения.

Регионы с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от согласования с Минфином РФ программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Регионы, отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять в Минфин проект основных направлений долговой политики.

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо этого, они должны будут утверждать и реализовывать согласованный с Минфином РФ план восстановления платежеспособности.

Согласно расчетам Минфина, к регионам "зеленого" уровня можно отнести 38 регионов, среди них, в частности, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сахалинская, Тюменская, Липецкая, Брянская, Воронежская и Курская области. В "желтую" группу включены 43 региона, среди них Красноярский край, Калининградская, Тверская, Нижегородская, Смоленская область. К "красному" уровню регионов с низкой долговой устойчивостью отнесены Еврейская автономная область, Орловская область, Псковская область, республика Мордовия.

Принятый закон также вводит в Бюджетный кодекс РФ новую главу "Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг", основные положения которой базируются на пока еще действующем законе "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", который предлагается признать утратившим силу. При этом уточняется, что государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены только в виде облигаций.

Закон увеличивает с 6 до 12 месяцев максимальный срок, на который регионы вправе размещать бюджетные средства на банковских депозитах.

До 1 января 2025 года предусматривается возможность превышения объема муниципального долга по сравнению с установленными значениями для муниципальных образований, на территории которых проводились международные спортивные соревнования, решение о проведении которых приняты президентом или правительством РФ.

Основные нормы закона вступают в силу с 1 января 2020 года.