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Граждане Казахстана получат $260 млн госпомощи на погашение долгов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане больше полумиллиона человек получат господдержку на общую сумму более 100 млрд тенге (около $260 млн) в соответствии с президентским указом о мерах по снижению долговой нагрузки граждан. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Казахстана.

Предполагается, что у тех, кто получит эту помощь, долговая нагрузка в в среднем снизится больше чем на 40%, а у более чем 260 тысяч граждан долги перед банками и микрофинансовыми организациями будут погашены полностью.

Чтобы погасить долги получателям помощи не нужно идти в кредитные организации, кредиторы сами все за них оформят. Люди только получат уведомления о списании долгов, объяснили в пресс-службе.

Долги до 300 тысяч тенге по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО смогут погасить заемщики из многодетных семей, семей без кормильца, семей с детьми-инвалидами и инвалидами детства старше 18 лет, получатели адресной социальной госпомощи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

Одновременно власти готовят к осени поправки в нормы, регулирующие кредитование, чтобы бороться с ростом закредитованности населения, сообщил Нацбанк. Изменения коснутся в том числе банков, онлайн-кредиторов, кредитных товариществ и ломбардов. Будет запрещено начислять неустойку, комиссии и иные платежи на займы с просрочкой свыше 90 дней.

"Кроме того, в сентябре этого года Национальным банком будут приняты поправки в подзаконные акты. Так, при расчете коэффициента долговой нагрузки граждан при выдаче займа будут учитываться все обязательства заемщика, его платежеспособность и социальный статус. При расчете предельного размера коэффициента долговой нагрузки будет вычитаться величина прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи из дохода заемщика", - отмечается в сообщении.

Также ожидается повышение требований к собственному капиталу банков при предоставлении беззалоговых потребительских кредитов для противодействия агрессивному наращиванию кредитования.

Исполняя указ президента, банки и МФО уже списали начисленные на 1 июля штрафы и пени по беззалоговым потребительским займам более чем миллиону человек на общую сумму 33,6 млрд тенге (около $86 млн). Такие долги организации списывают за свой счет, напомнил регулятор. До 20 августа 2019 года Фонд проблемных кредитов возместит им 30% от суммы списаний.

Казахстан Нацбанк Казахстана

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