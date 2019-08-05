Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Химерный эмбрион обезьяны и человека, средневековые "Диалоги с вагиной" и пожары в сибирской тайге

Лесные пожары в Якутии Фото: Роскосмос/EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Испанские ученые ввели в эмбрион обезьяны стволовые клетки человека, и такая химерная структура существовала несколько дней, после чего ее уничтожили во избежание этических проблем. Эксперимент проводился в Китае - там закон не так строг к подобным исследованиям. Полученные данные, как ожидают ученые, в конечном счете позволят в животных выращивать человеческие органы для трансплантации.

- В монастырской библиотеке в Австрии нашли фрагмент средневековой эротической поэмы "Шип розы", написанной около 1300 года и построенной как диалог девушки со своим влагалищем. Ранее предполагалось, что она написана в XV веке. Повествование ведется от лица рассказчика-мужчины. В поэме говорится, что влагалище смогло разговаривать со своей владелицей благодаря тому, что съело лекарственное растение "страдающий манией корень" (manic root). Рассказчик подслушивает, как они спорят о том, кто доставляет мужчинам большее удовольствие. В конце концов спорящие решают разойтись и проверить, кто из них прав, но потом после приключений решили снова объединиться, а мужчина-рассказчик им в этом помогает.

- Сибирская тайга горит каждое лето, но именно в этом году чиновники стали говорить о том, что лесные пожары - часть естественных процессов, протекающих в дикой природе. N+1 разбирался, действительно ли пожар можно считать просто природным явлением и есть ли пожары, которые можно не тушить.

- Индийские медики удалили семилетнему мальчику одонтому - доброкачественную опухоль, в которой оказалось 526 "зубов". Во время операции хирургам не понадобилось ломать кость, поэтому реконструкция челюсти мальчику не понадобится. Однако из-за опухоли у него не выросли два коренных зуба, поэтому, видимо, ему придется ставить имплантаты.

- Французский разработчик научил нейросеть рисовать план квартиры и создал онлайн-версию алгоритма, доступную любому желающему. От пользователя требуется только нарисовать контур здания или квартиры, а также разметить на нем окна и вход. Для демонстрации работы алгоритма разработчик разместил на своем сайте онлайн-версию алгоритма.

- N+1 подготовил путеводитель по болезням, которые можно подхватить, находясь в отпуске: выберите страну, в которой собираетесь отдохнуть, и узнайте о болезнях, которые могут там поджидать.

- Десантники бывают не только воздушными и морскими, но и космическими. N+1 рассказал, как зонды и планетоходы научились технике мягкой посадки в внеземных условиях.

- Фольклорист Владимир Пропп доказал, что у сказок есть своя логика, которая строится вокруг обряда инициации и мифах о стране мертвых. Почувствуйте это на себе в тесте: попытайтесь пройти все испытания сказочного мира

- В партнерском материале N+1 рассказывается об этапах создания качественного макета дома и о том, какие технологии используются на каждом из них. Макет выполняет несколько функций: переводит замысел архитектора, воплощенный в чертежах на бумаге, в трехмерную форму; проверяет инженерные решения; помогает привязать будущее здание к месту строительства; наконец, передает эстетику архитектуры.