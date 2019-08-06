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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Рязанью выросло до семи

Госпитализированы восемь пострадавших

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса под Рязанью достигло семи человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минздрава региона. Ранее сообщалось о шести жертвах аварии.

В больницы Сасовского района доставлены восемь пострадавших, в том числе 13-летняя девочка. Врачи оценивают состояние четверых пострадавших как тяжелое, у остальных - травмы средней степени тяжести.

ДТП произошло около 5:30 утра на 402-м км трассы М-5 у населенного пункта Пичкиряево. Микроавтобус Mercedes столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.

В аварию попал микроавтобус с российскими номерами, который перевозил граждан Таджикистана, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД. По данным ведомства, машина зарегистрирована на частное лицо и выполняла коммерческий рейс. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах утверждал, что погибшие и пострадавшие в микроавтобусе - граждане Киргизии.

Рязанская область ГИБДД Таджикистан

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