Поиск

ФСБ провела обыски в управлении по борьбе с коррупцией красноярского МВД

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ провели обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции красноярского краевого главка МВД в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Обыски проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в отношении замначальника отдела управления", - сказал собеседник агентства.

В Главном управлении МВД и управлении ФСБ по краю официальных комментариев по данному факту пока не дают.

Красноярский край ФСБ МВД

Новости

Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург

Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург

В "Останкино" заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром

В "Останкино" заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром

Юристы ФБК остались свидетелями после допроса о финансировании фонда

Что произошло за день: четверг, 8 августа

В Архангельской области после взрыва на полигоне не превышен уровень радиации

Бизнесмена из "списка Титова" оправдали по делу о многомиллионной растрате

Российские рыбаки практически прекратили вылов сайры

Российские рыбаки практически прекратили вылов сайры

В МИД РФ назвали недопустимыми призывы Deutsche Welle к участию в протестах

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Минсельхоз не заметил резкого роста цен на хлеб

Минсельхоз не заметил резкого роста цен на хлеб
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');