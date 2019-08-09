ФСБ провела обыски в управлении по борьбе с коррупцией красноярского МВД

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ провели обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции красноярского краевого главка МВД в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Обыски проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в отношении замначальника отдела управления", - сказал собеседник агентства.

В Главном управлении МВД и управлении ФСБ по краю официальных комментариев по данному факту пока не дают.