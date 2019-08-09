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Полиция запросила у СМИ видео с митингов против строительства храма в Екатеринбурге

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Полиция расследует как минимум два уголовных дела по фактам хулиганства на майских акциях протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга, следует из запросов следователей, поступивших "Интерфаксу".

"Прошу вас предоставить сведения о том, имеются ли в вашем распоряжении видеозаписи и фотографии, запечатлевшие события, происходящие в сквере", - говорится в запросах. Речь идет о событиях в ночь на 14 и в ночь на 15 мая.

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Представители ряда СМИ Екатеринбурга сообщили "Интерфаксу", что тоже получали подобные запросы.

Так, в "Интерфакс" поступили два запроса от отдела по расследованию тяжких преступлений, совершенных организованными группами, следственной части главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области. В них говорится, что отдел расследует дела по п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) против неустановленных лиц.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Было задержано около ста человек. Более 30 подверглись административному аресту.

Позже власти Екатеринбурга согласились провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Вскоре Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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