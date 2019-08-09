Полиция запросила у СМИ видео с митингов против строительства храма в Екатеринбурге

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Полиция расследует как минимум два уголовных дела по фактам хулиганства на майских акциях протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга, следует из запросов следователей, поступивших "Интерфаксу".

"Прошу вас предоставить сведения о том, имеются ли в вашем распоряжении видеозаписи и фотографии, запечатлевшие события, происходящие в сквере", - говорится в запросах. Речь идет о событиях в ночь на 14 и в ночь на 15 мая.

Представители ряда СМИ Екатеринбурга сообщили "Интерфаксу", что тоже получали подобные запросы.

Так, в "Интерфакс" поступили два запроса от отдела по расследованию тяжких преступлений, совершенных организованными группами, следственной части главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области. В них говорится, что отдел расследует дела по п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) против неустановленных лиц.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Было задержано около ста человек. Более 30 подверглись административному аресту.

Позже власти Екатеринбурга согласились провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Вскоре Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.