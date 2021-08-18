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Владельцы кинотеатров считают, что смогут запрещать проносить еду в залы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Со введением новых правил кинотеатры в России смогут сами устанавливать правила для посетителей и запрещать им проносить в залы не только пиротехнику и лазерные указки, как отмечали в пресс-службе правительства, но и еду, сказал "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Кинотеатр имеет право своим локальным актом, чего, кстати, не было раньше в правилах, устанавливать другие запреты, ограничения и правила, не противоречащие действующему законодательству. В данном случае, если кто-то решит, что в его кинозалы нельзя проносить еду, то он напишет, что нельзя проносить еду, но всем, какие-то истории, что нельзя проносить еду, купленную не у нас в кинотеатре, такое не пройдет", - объяснил он.

Березин добавил, что кинотеатры не смогут устанавливать какие-то "суперзапреты", все правила не должны противоречить действующим законам.

Обязанность предупреждать зрителей о том, сколько по времени продлится реклама и показ трейлеров перед сеансом, позволит людям планировать не только время прихода в зал, но и время после сеансов, добавил Березин.

"Сейчас зрители, которые хотят избежать рекламы, они говорят: "ну минут 10 будет идти реклама, приду попозже". Здесь будет как раз более точная информация (...) Зрители, которые хотят с комфортом смотреть кино, будут приходить к началу сеанса и смотреть, не испытывая негатива. Проблема основная не в том, что зрители ждут сеанса, а в том, что зритель сможет планировать свое время после окончания сеанса. И это очень важно. Это приведет к тому, что отношение зрителей к кинотеатрам будет более благожелательным", - сказал он.

По его словам, поскольку в рекламный блок входят и ролики о новых фильмах и сервисах для зрителей, при пустом зале рекламу показывать не будут.

Березин считает, что данные о продолжительности рекламного блока перед сеансом будут размещать у касс и на сайте при покупке билета. Данные будут меняться в зависимости от конкретного фильма, времени сеанса и вместимости зала. В рекламный блок, скорее всего, не будет входить ролик с правилами поведения в кинозале и правилах действий при пожаре, отметил он.

Правительство 18 августа сообщило, что с марта 2022 года изменятся правила оказания услуг кинозрителям, поскольку действующие правила устарели. Новые правила введут до марта 2028 года. В соответствии с ними, кинотеатры будут обязаны предоставлять зрителям определенную информацию, а сами получат право определять некоторые правила и запреты для посетителей.

В августе 2019 года на портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект, по которому предполагалось, что зрителям могут запретить приходить в зал с едой и напитками, купленными не в кинотеатре. Однако, позже в Минкультуры сообщили, что запрет проносить на сеанс еду и напитки был включён в список правил из-за жалоб представителей киноиндустрии на падение доходов.

Ассоциация владельцев кинотеатров Олег Березин правительство Минкультуры

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