Умер бывший руководитель Красноярского края Павел Федирко

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший первый секретарь красноярского крайкома КПСС Павел Федирко скончался на 87 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Он руководил краем в течение 15 лет - с 1972 по 1987 годы.

Карьера Федирка началась с работы на Норильском комбинате в должности мастера паровозовагоноремонтного завода. Там он был избран первым секретарем горкома комсомола. Затем Федирко возглавлял городские партийные организации в Игарке, Красноярске и в крае, с 1987 года проживал в Москве.

При Федирко в Красноярском крае построили множество предприятий, среди них - Ачинский нефтеперерабатывающий завод и глиноземный комбинат, Дивногорский завод низковольтной аппаратуры, "Крастяжмаш", Минусинский электротехнический комплекс, КраМЗ, Сосновоборский завод автоприцепов, "Сибволокно", Березовский угольный разрез, Краснокаменский и Ирбинский железные рудники, аэропорты Емельяново и Черемшанка. Начали активно развиваться города Шарыпово, Сосновоборск, Лесосибирск, Саяногорск.

Также при Федирко появились новые микрорайоны в Красноярске - Северный, Солнечный, Пашенный, Ветлужанка, были созданы и построены многие учреждения культуры - институт искусств, театр оперы и балета, концертные залы филармонии, культурно-исторический музейный комплекс, Дворец труда, Дворец пионеров, театр музыкальной комедии, открылись спортивные учреждения и бассейны.

Представители краевой власти выразили соболезнования родным и близким в связи с кончиной государственного деятеля.