Поиск

Умер бывший руководитель Красноярского края Павел Федирко

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший первый секретарь красноярского крайкома КПСС Павел Федирко скончался на 87 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Он руководил краем в течение 15 лет - с 1972 по 1987 годы.

Карьера Федирка началась с работы на Норильском комбинате в должности мастера паровозовагоноремонтного завода. Там он был избран первым секретарем горкома комсомола. Затем Федирко возглавлял городские партийные организации в Игарке, Красноярске и в крае, с 1987 года проживал в Москве.

При Федирко в Красноярском крае построили множество предприятий, среди них - Ачинский нефтеперерабатывающий завод и глиноземный комбинат, Дивногорский завод низковольтной аппаратуры, "Крастяжмаш", Минусинский электротехнический комплекс, КраМЗ, Сосновоборский завод автоприцепов, "Сибволокно", Березовский угольный разрез, Краснокаменский и Ирбинский железные рудники, аэропорты Емельяново и Черемшанка. Начали активно развиваться города Шарыпово, Сосновоборск, Лесосибирск, Саяногорск.

Также при Федирко появились новые микрорайоны в Красноярске - Северный, Солнечный, Пашенный, Ветлужанка, были созданы и построены многие учреждения культуры - институт искусств, театр оперы и балета, концертные залы филармонии, культурно-исторический музейный комплекс, Дворец труда, Дворец пионеров, театр музыкальной комедии, открылись спортивные учреждения и бассейны.

Представители краевой власти выразили соболезнования родным и близким в связи с кончиной государственного деятеля.

Красноярский край Павел Федирко

Новости

Под Ачинском после попадания молнии снова начали взрываться боеприпасы

Под Ачинском после попадания молнии снова начали взрываться боеприпасы

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Суд арестовал десятого фигуранта "дела 27 июля"

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети

Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети

Арестован водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Шендеровича оштрафовали за участие в московской акции 27 июля

Площадь лесных пожаров в Иркутской области снижена в шесть раз

"Победа" разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

"Победа" разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');