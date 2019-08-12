Фигурант "Болотного дела" арестован за брань со сцены на митинге 10 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в понедельник признал активиста Алексея Полиховича виновным в мелком хулиганстве во время акции 10 августа на проспекте Сахарова в Москве.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, за правонарушение по статье 20.1 КоАП РФ ему назначили 13 суток административного ареста. На митинге Полихович выступал на сцене и в ходе речи позволил себе ряд нецензурных высказываний.

В ходе заседания защита Полиховича приобщила к материалам дела порядка 20 поручительств и положительных характеристик, в том числе от правозащитного центра "Мемориал", "Театра.doc" и книжного магазина "Фаланстер".

Полихович был задержан вечером 11 августа по дороге с работы.

Согласованный с мэрией митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и в защиту задержанных на акциях протеста прошел 10 августа. Он собрал, по данным "Белого счетчика", 60 тыс. человек (МВД утверждает, что на митинге было порядка 20 тыс. человек).

В феврале 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Полиховича к 3,5 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю полиции в ходе акции на Болотной площади в мае 2012 года. В октябре 2015 года он был освобожден по УДО.