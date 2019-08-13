Число лесных пожаров в Иркутской области сократилось, но площадь выросла

На севере региона впервые за полтора месяца начались дожди

Лесной пожар в Иркутской области. Архивное фото Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 12 лесных пожаров на площади почти 1,8 тысяч гектаров, но еще 125 очагов на 774 тысячах гектаров продолжает действовать, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

За сутки число пожаров уменьшилось на 15, однако площадь горения увеличилась на 4 тысячи 371 гектаров.

На утро вторника, 13 августа, локализовано 18 лесных пожаров площадью 23,9 тысяч гектаров. Также локализовано два очага площадью 30,8 гектаров в Байкало-Ленском заповеднике на территории Качугского района. Тушение еще 33 пожаров площадью 74,6 тысяч гектаров продолжается.

Кроме того, в зоне космического мониторинга под наблюдением находится 72 пожара общей площадью более 675 тысяч гектаров.

Пресс-служба областного главка МЧС проинформировала, что за сутки случаев превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в населенных пунктах зафиксировано не было.

Ведомство также сообщило о начавшихся на севере региона осадках. Наиболее интенсивные - в Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах, где около полутора месяцев не было дождей.

К тушению пожаров в Иркутской области привлечены 1 174 человека и 174 единиц техники, в том числе 392 парашютиста-десантника и 336 специалистов лесной охраны, а также три воздушных судна МЧС. Кроме того, на пожаре в 41 км от поселка Верхнемарково в Усть-Кутском районе работают 100 человек аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Там пожар локализован.