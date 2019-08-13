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Умер последний организатор нелегального выезда хасидов из СССР

Раввин Иегуда-Лейб Мочкин умер в возрасте 95 лет в США

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В США в возрасте 95 лет умер раввин Иегуда-Лейб Мочкин, последний остававшийся в живых организатор нелегального вывоза хабадских хасидов из СССР в 1945-1947 годы, сообщила Федерация еврейских общин России. Он умер 11 августа.

В конце 1944 году руководство СССР и просоветский Польский комитет национального освобождения договорились о репатриации бывших польских граждан, которые после 1939 года оказались на территории СССР. В этой ситуации руководители хасидских общин решили организовать вывоз людей из СССР, где не было условий для верующих. Для этого был сформирован комитет из пяти раввинов, самым молодым из которых был 22-летний Мочкин.

Он доставал "чистые" польские документы, в том числе на умерших и на уже уехавших, по которым хасиды выезжали из СССР.

Всего таким образом из СССР уехало около тысячи любавичских хасидов. Как правило, в Польше они не оставались и перебирались оттуда в Палестину или США.

В конце 1946 года о комитете узнали советские спецслужбы. Все участники комитета, кроме Мочкина, и десятки хасидов были арестованы и приговорены к различным срокам лишения свободы. Мочкин успел уехать из страны последним эшелоном, который пропустили.

Потом Мочкин жил в США и был одним из руководителей организации "Эзрас Ахим", помогавшей советским евреям.

СССР ФЕОР США Иегуда-Лейб Мочкин

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