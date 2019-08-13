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Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции в Уфе не смогла давать показания

Она попросила суд объявить перерыв

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Бывшая дознаватель полиции, в изнасиловании которой обвинили двух коллег, не смогла продолжить давать показания в суде по состоянию здоровья. В суде был объявлен перерыв до 15 августа, сообщил адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

13 августа заседание началось с ее допроса. Два первых заседания - 29 июля и 6 августа - она пропустила из-за болезни, заявила ее адвокат Ирина Валиева. По ее словам, ее подзащитная подтвердила показания, которые давала в ходе расследования.

Потерпевшая зачитывала показания с телефона очень тихо, обвиняемым приходилось вслушиваться, чтобы что-то понять, рассказал еще один адвокат Растам Ибрагимов.

В изнасиловании женщины обвиняют бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, бывшего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука. Их задержали в конце октября прошлого года. По версии следствия, они в отделе миграции по Уфимскому району изнасиловали потерпевшую. Сначала подозреваемых поместили в СИЗО, затем перевели по домашний арест. В последний раз им меру пресечения продлили до 2 января.

Их всех уволили из полиции по этическим соображениям, в том числе дознавателя и ее подругу, за то, что они употребляли на работе спиртное.

Уфа МВД

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