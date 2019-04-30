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Обвиняемого в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе заподозрили в другом преступлении

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании девушки-дознавателя в отделе полиции, подозревают в воспрепятствовании правосудию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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"Возбуждено дело по ч.2 ст.294 УК РФ по факту предоставления стороной защиты обвиняемого заключения, содержащего заведомо недостоверные сведения о наличии у обвиняемого серьезного заболевания (...) в феврале при продлении содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, речь идет о документе, подтверждающим наличие новообразования у обвиняемого.

Адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов сообщил "Интерфаксу", что у его подзащитного обнаружена опухоль головного мозга. Речь идет не о злокачественном образовании, уточнил юрист.

"Мы возили документы в Москву, где подтвердили, что есть новообразование. Но мы никогда в жизни не говорили, что у него онкология", - сказал адвокат.

Изнасилование на рабочем месте

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31 октября 2018 года начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.

По решению главы МВД по Башкирии полицейские уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Все трое обвиняемых со 2 ноября 2018 года находятся под арестом.

Башкортостан Уфа

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