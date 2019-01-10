Адвокат девушки-дознавателя из Уфы опроверг сообщения об иске на компенсацию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Представитель потерпевшей стороны по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе Ирина Валиева опровергла информацию об обращении в суд с иском о возмещении морального ущерба.

"Я такую информацию не сообщала. Нет у нас иска на 30 млн рублей и не может быть. Никаких обращений в суд по компенсации морального вреда у нас нет", - заявила Валиева агентству "Интерфакс" в четверг.

Она пояснила, что в настоящее время "идет предварительное расследование, статья 161 запрещает разглашать данные предварительного расследования, статья 310 говорит о тайне следствия".

В четверг ряд СМИ со ссылкой на Валиеву распространил информацию, что потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в отделе полиции в Башкирии требует компенсацию морального вреда, соответствующее исковое требование направлено в суд.

31 октября начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело. По решению главы МВД по Башкирии полицейские уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

2 ноября Кировский районный суд Уфы взял всех трех обвиняемых под стражу. Апелляционная жалоба на арест была отклонена.