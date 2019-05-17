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Уже третьего фигуранта дела об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе отпустили под домашний арест

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Третий фигурант уголовного дела об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы Эдуард Матвеев отпущен под домашний арест, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы суда.

"Постановление Советского районного суда Уфы отменено, применена мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. По его словам, решение об этом принял Верховный суд Башкирии.

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Ранее сообщалось об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении двух фигурантов этого дела - Павла Яромчука и Салавата Галиева. Все трое обвиняемых со 2 ноября 2018 года находились под стражей.

31 октября 2018 года начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Яромчук были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 (изнасилование), п. "а" ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.

По решению главы МВД по Башкирии полицейские уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Уфа

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