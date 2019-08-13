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Уральские казаки попросили 4 млн рублей на создание зоополиции

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Уральские казаки подали заявку на грант в 3,9 млн рублей на создание в Екатеринбурге зоополиции - автомобильного патруля, который займется защитой животных. Заявка направлена в Фонд президентских грантов, рассказал инициатор проекта атаман Геннадий Ковалев.

Предполагается, что экипажи зоополиции будут выезжать по звонкам очевидцев или волонтеров проекта о жестоком обращении с животными. Если жалоба подтвердится, зоополицейские передадут информацию полиции. Если по фактам живодерства будет отказ в уголовном деле, юристы и журналисты зоополиции будут начинать общественные кампании, чтобы привлечь к проблеме максимум внимания.

В состав экипажа войдут ветеринар, юрист, журналист и два казака для охраны. "В общем, пять человек - это сколько помещается в машину одну легковую", - объяснил атаман.

Если проект будет удачным, казаки планируют распространить этот опыт на всю Россию.

Если фонд выделит казакам грант, первый экипаж зоополиции может начать работу 1 ноября.

Екатеринбург Уральские казаки Фонд президентских грантов Геннадий Ковалев

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