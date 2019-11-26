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Президентский фонд получил более 27 тыс. заявок в 2019 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Фонд президентских грантов в 2019 году получил 27 392 заявок, сообщила пресс-служба организации. Там это назвали абсолютным рекордом для всех грантодающих фондов России.

Фонд поддержал 9011 проект по итогам первого конкурса, 9073 проекта - по итогам второго, а также принял проекты, претендующие на гранты в 2020 году.

17% грантов получили инициативы в сфере охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни. Еще 15% получили проекты в сфере сохранение исторической памяти, 12% - проекты в сфере науки и образования.

Кроме Москвы и Петербурге, больше всего заявок поступило из Башкирии - 386, Вологодской области - 378 и Белгородской области - 349.

Заявки подали 2 443 некоммерческие организации. 51% из них просили гранты от 500 000 до 3 млн рублей.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 21 февраля 2020 года. Поддержанные проекты можно будет запустить с 1 марта.

Фонд был создан в 2017 году и с тех пор провел семь конкурсов, включая стартовавший. В результате первых шести было выделено более 22 млрд рублей на поддержку 10 558 проектов.

Фонд президентских грантов Башкирия Вологодская область Белгородская область

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