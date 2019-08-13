Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой, его оттеснили российские Су-27, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Самолет главы Минобороны РФ летел из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей Су-27 морской авиации Балтфлота.

Позднее министерство обороны РФ опубликовало съемку с борта самолета, на котором видно, что Су-27 оттесняет истребитель НАТО.

21 июня 2017 года истребитель НАТО также пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики. Тогда сопроводить борт министра пытался истребитель F-16. Позднее стало известно, что это был F-16 польских ВВС.

В апреле 2018 году Шойгу заявил, что из-за полетов авиации НАТО у российских границ возрос риск провокаций и военных инцидентов.