Что произошло за день: вторник, 13 августа

Сближение самолета НАТО с бортом Сергея Шойгу, ситуация под Северодвинском после взрыва на полигоне и перспективы четырехдневной рабочей недели в России

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над Балтикой. Российские Су-27, сопровождавшие борт главы Минобороны РФ из Калининграда в Москву, оттеснили самолет альянса. В НАТО позднее сообщили, что истребители поднялись в воздух для идентификации самолета, после чего вернулись на базу.

- В день взрыва на полигоне в Северодвинске в 16 раз вырос уровень радиации. Ситуация 8 августа нормализовалась в течение двух часов. Днем 13 августа жителям Нёноксы советовали покинуть поселок на время работ военных на полигоне, но потом мероприятия отменили. Между тем архангельским медикам, работавшим с пострадавшими при взрыве, предложили пройти обследование. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что жители региона в безопасности.

- СПЧ не нашел признаков массовых беспорядков в ходе акции 27 июля в Москве. По итогам проверки глава СПЧ Михаил Федотов попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения уголовного дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не давать волю эмоциям при оценке действий полицейских и протестующих на акциях. Он подчеркнул, что акции протеста из-за выборов в Мосгордуму не свидетельствуют о политическом кризисе.

- Украина упростит предоставление гражданства россиянам, ищущим политического убежища. Процедура станет проще и для иностранцев, защищавших Украину. Ранее Россия ввела упрощенный порядок приема в гражданство для жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

- РФ объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Решение было принято в ответ на обнародованные данные о высылке с Украины за шпионаж российского дипломата, работавшего во Львове. В МИД РФ отметили, что СБУ три месяца не обнародовала эту информацию, что может быть связано "с внутриполитическими играми на Украине".

- В Госдуме поддержали идею о четырехдневной рабочей неделе при сохранении зарплат. Первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что инициативу Федерации независимых профсоюзов России депутаты готовы начать обсуждать уже в сентябре.