Жительницу Краснодара отправили в колонию за хищение 5 млн руб. по выдуманной госпрограмме

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Краснодаре Советский суд приговорил к 3,5 годам колонии 45-летнюю Наталью Савельеву, которая похитила у граждан 5 млн рублей под предлогом включения их в несуществующую государственную социальную программу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ. Сотрудники спецслужбы разоблачили подсудимую.

Суд и следствие установили, что Савельева подделала постановления администрации города и предлагала гражданам помощь в приобретении участков под строительство дома в пригородном поселке Новознаменский. Она брала с них деньги и обещала, что их внесут в реестр получателей земли по некой государственной социальной программе. В реальности такой программы не существует.

В результате обманутые граждане потеряли в общей сложности больше 5 млн рублей.

Сотрудники ФСБ задержали Савельеву с поличным, когда она брала у очередного клиента 1,5 млн рублей.

Суд признал ее виновной по нескольким эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размерах и в покушении на мошенничество.