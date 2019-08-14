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Крупный пожар произошел в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на крыше одного из административных зданий на Васильевском острове в Петербурге достигла 600 квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе городского управления МЧС.

Собеседник агентства уточнил, что часть кровли обвалилась. Пожар тушат по третьему номеру сложности, в готовность приведена авиация МЧС. Из здания эвакуированы 550 человек, пострадавших и погибших нет.

Агентству рассказали, что горит бизнес-центр "Ленинград" на Малом проспекте Васильевского острова.

Ранее в среду сообщалось, что загорелась крыша четырехэтажного административного здания на Васильевском острове в Петербурге. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 17:00, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло в 17:06.

Санкт-Петербург

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