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Спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре в Петербурге

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пожар в бизнес-центре "Ленинград" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В 22:11 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Ранее, в среду, сообщалось, что загорелась крыша четырехэтажного здания бизнес-центра "Ленинград" на Малом проспекте на Васильевском острове. Сообщение о возгорании поступило в 17:00, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло в 17:06. В 17:52 в связи с увеличением площади возгорания с 200 кв. метров до 600 кв. метров пожару присвоили третий номер сложности.

В готовность была приведена авиация МЧС. Из здания эвакуировали 550 человек.

Санкт-Петербург

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