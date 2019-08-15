В правительстве предложили сделать платной олимпийскую трассу Адлер – Красная Поляна

Она построена в основном на бюджетные средства, получается, что налогоплательщик заплатит за нее дважды, говорит источник "Ведомостей"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самый дорогой объект сочинской олимпийской стройки, совмещенная автомобильная трасса Адлер-Красная Поляна, совмещенная с железнодорожной линией, скоро может стать платной, пишут "Ведомости". Обсуждается вопрос по передаче дороги госкомпании "Автодор", которая курирует платные трассы, говорят источники газеты и подтверждают представители Минтранса и "Автодора".

Это решение может быть принято уже осенью 2019 года, сказали изданию два федеральных чиновника и два участника правительственных совещаний. В этом случае платить за проезд по трассе придется до конца года, отметил федеральный чиновник.

По закону вводить плату за проезд по дороге можно, только если есть альтернативная бесплатная трасса, которая не более чем в три раза длиннее платной. Представитель Минтранса сказал, что у олимпийской дороге есть дублирующая федеральная трасса. Как пишут "Ведомости", это старое Краснополянское шоссе. Также доехать из Адлера в Красную Поляну можно поездом "Ласточка" за 40 минут.

В правительстве начали обсуждать взимание платы за проезд в связи с планами продлить эту дорогу, рассказали три участника правительственных совещаний. По словам одного из них, продолжение дороги будут "рубить ее через Кавказский хребет", и она может стать альтернативой дороге Джубга – Сочи, которая находится в плохом состоянии.

Средний тариф на проезд по дорогам "Автодора" – 1,8 рубля за километр, в этом случае проезд по олимпийской трассе проезд в одну сторону может обойтись в 87 рублей, подсчитала газета.

По данным РЖД, строительство дороги Адлер – Красная Поляна стоило 272 млрд рублей, из которых 241 млрд рублей потратил госбюджет. Трасса ведет из аэропорта к горнолыжным курортам и почти полностью состоит из тоннелей. За проект отвечал тогдашний глава РЖД Владимир Якунин, а подрядчиками без конкурса стали "СК Мост" и "Трансюжстрой", который привлек на субподряде "Мостотрест" Аркадия Ротенберга, напоминает издание.

Это может стать первым случаем, когда плата будет введена за проезд на действующей трассе, не нуждающейся в реконструкции, заявил изданию директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Обычно платными становятся дороги, которые строит или реконструирует концессионер, который затем за счет платы за проезд возвращает свои инвестиции, отметил топ-менеджер одной из крупнейших строительных компаний. Поскольку дорога построена в основном на бюджетные средства, если ее сделают платной, налогоплательщики заплатят за нее дважды, добавил он.