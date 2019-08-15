Росгвардия назвала фейком поиск на HeadHunter снайпера для охраны массовых мероприятий

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии назвали фейком размещенную на сайте для поиска работы HeadHunter вакансию снайпера для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

"Данная информация не соответствует действительности, это очередной фейк, Росгвардия таких вакансий не размещала", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, Росгвардия привлекает снайперов исключительно при проведении контртеррористических или специальных операций.

Ранее на Headhunter появилась вакансия от якобы столичного ОМОН. В тексте указывалось, что ведомство ищет снайпера для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий за зарплату от 40 до 60 тыс. рублей.

На сайте Headhunter в настоящий момент указано, что "вакансия в архиве". "Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию", - сообщается на сайте.