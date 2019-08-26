Два жителя Краснодара оспорили в суде увольнение из Росгвардии за сон на дежурстве

Видеозапись со спящими в патрульной машине гвардейцами появилась на YouTube

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Бывшие сотрудники вневедомственной охраны Илез Тимурзиев и Аслан Зекох, которых уволили из Росгвардии за сон на дежурстве, обжаловали увольнение в Краснодарском краевом суде, пишет "Коммерсантъ". Их адвокат Рустам Гучетль, считает наказание слишком строгим и хочет добиться их восстановления на службе.

31 января на YouTube появилась видеозапись, на которой Тимурзиев и Зекох спали в патрульной машине в парке краевой больницы. Краевое управление вневедомственной охраны Росгвардии провело по факту проверку, в том числе психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Оно установило, что один из них "с высокой вероятностью допускал сон на дежурстве в 2018 году более пяти раз продолжительностью от одного до двух часов".

В результате Тимурзиева и Зекоха уволили со службы за грубое нарушение дисциплины и нанесение ущерба репутации Росгвардии. О репутационных потерях, как считают в управлении, свидетельствуют комментарии под роликом. Пользователей интернета возмутило, что бюджетные деньги тратятся на спящих охранников.

Тимурзиев и Зекох признавали, что отклонялись от маршрута патрулирования, но отрицают, что спали.

Первомайский суд Краснодара подтвердил законность их увольнения.