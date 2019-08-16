Под Новосибирском фундамент жилого дома просел из-за строительства детского сада

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Жильцов многоэтажки в городе Обь под Новосибирском пришлось эвакуировать, после того как дом внезапно пошел трещинами из-за стройки во дворе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что, по предварительным данным, просадка фундамента произошла из-за строительства детского сада во дворе. Из многоэтажки эвакуированы 37 человек - жильцы первого подъезда четырехподъездного дома, пострадавших нет. Дальнейшая эвакуация не планируется.

Источник в экстренных службах региона сообщил "Интерфаксу", что местная комиссия по ЧС приняла решение провести в субботу дополнительное обследование здания. Он добавил, что еще ранее дом был признан аварийным.

Пока же полицейские несут службу на территории жилого дома в целях охраны общественного порядка и имущества. Дом не оцеплен.