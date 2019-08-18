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Минздрав предложил тестировать работников на потребление алкоголя и табака

Минздрав предложил тестировать работников на потребление алкоголя и табака
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя и табака, говорится в рекомендательных корпоративных модельных программах "Укрепление общественного здоровья", разработанных министерством.

Для проверки сотрудников Минздрав предлагает использовать алкотестер, определяющий алкогольное опьянение по выдыхаемому воздуху. Проверки персонала могут быть как плановыми, так и случайными, а также при подозрении на опьянение, при несчастных случаях и повторные.

Также предлагается проводить скрининг сотрудников на потребление табака, организовать помощь в отказе от курения, возможно, включить ее в пакет ДМС. В случае, если на предприятии нет медработника, Минздрав предлагает рассмотреть возможность привлечения специалиста. Для отказа от курения большего числа сотрудников предлагается ввести систему штрафов и поощрений. Также в рекомендациях советуют отказаться от "курилок" внутри зданий, вынести их на расстояние не ближе 15 метров от входа.

Минздрав предлагает пересмотреть подходы и к организации питания на производстве. Так, организациям предлагают постараться организовать здоровое питание для своих работников, исключить из продажи в столовых картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шоколадные батончики. Вместо них предлагается продавать овощную соломку, йогурты, яблочные чипсы, зерновые батончики. А сотрудникам с разъездным характером работы стоит выдавать талоны на питание в кафе, рекомендуют в Минздраве. Также они предлагают организовать в офисах образовательные мероприятия с привлечением диетологов.

Минздрав считает необходимым выявлять и сотрудников с недостаточным уровнем физической активности и стимулировать их заниматься спортом, организовать бесплатную или частичную оплату занятий.

Задумались в Минздраве и о психологическом состоянии сотрудников. Так, предлагается организовать "открытые встречи" с руководством для "обсуждения мер по созданию благоприятной психоэмоциональной обстановки", на которых возможно обсуждение гибкого графика работы, "повышение информированности работников по вопросам профилактики агрессии, насилия, принуждения на рабочем месте, а также буллинга и домогательств".

Минздрав считает возможным создать в офисах комнаты психоэмоциональной разгрузки с массажными креслами, капсулами для сна, организовать телефонную линию психологической поддержки работников, проводить мониторинг стресса на предприятиях.

Минздрав РФ

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