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Минтруд РФ счел незаконным штрафовать работников за курение

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ограничивать права работника или его зарплату из-за того, что он курит, запрещено законом, отмечают в Минтруде России.

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"Минтруд России считает крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения. В то же время напомним, что, согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

Там напомнили, что Трудовой кодекс запрещает дискриминацию в сфере труда. Кроме того, в ведомстве отмечают, что зарплата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.

"Таким образом, курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - подчеркнули в ведомстве.

Тем не менее, у работодателя, обращает внимание Минтруд, есть "все возможности для обеспечения трудовой дисциплины", а ТК дает право работодателю согласовать с работником гибкий график и организовать условия для здорового образа жизни.

Ранее Минздрав рекомендовал работодателям ввести штрафы или поощрения в зависимости от того, курит работник или нет. Также министерство предложило тестировать сотрудников на употребление алкоголя и курение. Об этом говорится в корпоративных модельных программах "Укрепление здоровья работающих".

Минтруд РФ

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