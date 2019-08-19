В Балашихе загорелся химический завод

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар по адресу улица Звездная, дом 17 произошел на площади 100 квадратных метров. Пожарные расчеты уже прибыли для тушения огня, угрозы перехода огня на находящиеся рядом здания нет.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в цехе по производству кремниевых смол. К месту пожара направлена лаборатория для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ (ПДК).