Поиск

В Балашихе загорелся химический завод

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар по адресу улица Звездная, дом 17 произошел на площади 100 квадратных метров. Пожарные расчеты уже прибыли для тушения огня, угрозы перехода огня на находящиеся рядом здания нет.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в цехе по производству кремниевых смол. К месту пожара направлена лаборатория для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ (ПДК).

Подмосковье балашиха

Новости

Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

Швейцарские истребители сопроводили до своей границы самолет делегации Путина

Оператор въехавшего в ограждение автобуса в Перми не допускал серьезных нарушений

Оператор въехавшего в ограждение автобуса в Перми не допускал серьезных нарушений

На Урале загорелся цех по переработке пороха

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд 6 сентября рассмотрит вопрос об УДО Мамаева и Кокорина

Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Глава "Транснефти" попросил передать компании контроль над пунктами сдачи нефти в трубопроводы

Держащего голодовку в СИЗО экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');