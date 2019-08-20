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РПЦ попросила у властей Петербурга на 100 лет в пользование собор Архангела Михаила

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Приход собора Архангела Михаила в Ломоносове просит власти Петербурга передать ему в безвозмездное пользование одноименный собор, следует из обращения прихода, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений города во вторник.

В документе сообщается, что собор находится в собственности Санкт-Петербурга. Он используется приходом в соответствии с целями, определяемыми уставом православной религиозной организации, и поэтому приход просит передать здание собора на 100 лет в безвозмездное пользование.

Собор Архангела Михаила был возведен в 1911-1914 годах в память 300-летия царствования Дома Романовых. Он расположен в городе Ломоносове в Петродворцовом районе Петербурга. В 1932 году храм был закрыт, судьба его внутреннего убранства неизвестна. В 1988 собор вернулся церкви и был освящен в 1992 году.

РПЦ Петербург

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