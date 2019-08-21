Полиция начала поиск участников ночной перестрелки в Краснодаре

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает участников перестрелки, произошедшей ночью на улице в Краснодаре, а также возможных пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, конфликт со стрельбой произошел на улице Ставропольская краевой столицы около 23 часов.

Свидетелями ночной стрельбы стали несколько человек, они распространили видеозаписи в соцсетях. По словам очевидцев, в конфликте участвовали около десяти человек, в перестрелке есть раненые.

По данным ГУ МВД, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и других оперативных служб, они устанавливают картину случившегося.