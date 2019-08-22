Сахалинские таможенники нашли на борту судна-газовоза арсенал антипиратских сюрикенов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На борту иностранного судна-газовоза, прибывшего из Южной Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина, таможенники обнаружили арсенал незадекларированного холодного оружия, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни в четверг.

Как отмечается, на судне был специально оборудован шкаф для оружия. В нем таможенники нашли 32 металлических предмета - сюрикены, копья, палаши. Члены экипажа заявили, что изготовили оружие вручную, чтобы защищаться от "морских пиратов".

Таможня направила образцы предметов экспертам, которые пришли к выводу, что 24 сюрикена являются холодным оружием.

Судно-газовоз приписано к порту Панама, но прибыло в Пригородное из южнокорейского Чисепо в мае этого года.

В пресс-службе уточнили, что экипаж ранее подал в Сахалинскую таможню декларацию. В ней утверждалось, что на борту судна нет опасных товаров, в том числе оружия и боеприпасов. По факту недекларирования холодного оружия по установленной форме Сахалинская таможня возбудила дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).