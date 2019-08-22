После массовой драки с цыганами в Кузбассе возбудили два уголовных дела

Местные СМИ пишут, что конфликт начался с приставаний цыгана к девушке

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Кемеровской области полиция возбудила два уголовных дела в отношении цыгана из села Подгорное, который во время конфликта ранил двух мужчин. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Оба дела возбуждены по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Контролировать их расследование будет руководство главка регионального МВД.

По данным ведомства, ранее в полицию обратились медики и сообщили о госпитализации двух мужчин с ножевыми ранениями. Телесные повреждения потерпевшие получили "в ходе конфликта с местными жителями". Полицейские выяснили, что за несколько дней до массовой драки произошла "ссора на бытовой почве".

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Источник агентства уточнил, что задержанный - цыганской национальности.

В селе в настоящее время дежурят полицейские.

Местные СМИ со ссылкой на жителей поселка сообщают, что конфликт произошел из-за того, что цыган приставал к девушке. За нее заступился односельчанин, однако был избит. После этого местные жители пришли к дому цыгана. Здесь произошла уже массовая драка с участием около 20 человек.

Ранее сообщалось, что после массовой драки с участием цыган двое мужчин были госпитализированы с ножевыми ранениями, нападавший был задержан, а в село Подгорное ввели ОМОН.

Источник в правоохранительных службах уточнял, что многие участники потасовки были пьяны, кроме того, некоторые из них ранее судимые.

В администрации поселка агентству сообщали, что по факту произошедшего будет организован народный сход.