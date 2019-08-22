Поиск

Власти заявили о контроле над ситуацией в кузбасском селе после драки с цыганами

Власти заявили о контроле над ситуацией в кузбасском селе после драки с цыганами
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов и правительства Кемеровской области контролируют обстановку в селе Подгорное, где произошла массовая драка с участием цыган, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

В РоссииВ кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганамиЧитать подробнее

По словам собеседника агентства, в селе прошла встреча, в которой приняли участие власти, сотрудники полиции и местные жители. Жители села остались удовлетворены разговором с властями, в ходе которого обсуждался "конфликт между ранее судимыми местными жителями".

Ранее сообщалось, что полиция возбудила два уголовных дела по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" в отношении мужчины, порезавшего двух человек во время конфликта с местными жителями. Нападавший задержан.

Информированный источник при этом ранее рассказал, что задержанный - цыган. После драки в поселок были стянуты силы ОМОНа и других правоохранительных органов. Многие участники потасовки были пьяны, кроме того, некоторые из них ранее судимые.

По данным местных СМИ, конфликт возник после того, как цыган стал приставать к девушке, за которую заступился односельчанин. После того, как защитник был избит, местные жители пришли к дому нападавшего, где произошла массовая драка, в которой принимали участие около 20 человек.

Кемерово Кузбасс

Новости по теме

Новости

Минпросвещения не поддержало идею включить компьютерные игры в школьную программу

Минпросвещения не поддержало идею включить компьютерные игры в школьную программу

После футбольного матча второй лиги "Чайка" - "Черноморец" заведено уголовное дело

Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой

Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой

Найденную в лесу на третьи сутки девочку санитарным бортом перевезли в Нижний Новгород

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В Петербурге в результате пожара на теплоходе "Петр Чайковский" погиб человек

Банкротство "Трансаэро"

"Ютэйр" пожаловалась на Росавиацию в ФАС

Пропавшая в лесу в Нижегородской области девочка найдена живой спустя трое суток

В ФоРГО заявили о риске второго тура губернаторских выборов в 4 регионах

Телеканал "Дождь" раскрыл доходы от контрактов с Евросоюзом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');