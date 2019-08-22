Власти заявили о контроле над ситуацией в кузбасском селе после драки с цыганами

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов и правительства Кемеровской области контролируют обстановку в селе Подгорное, где произошла массовая драка с участием цыган, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

По словам собеседника агентства, в селе прошла встреча, в которой приняли участие власти, сотрудники полиции и местные жители. Жители села остались удовлетворены разговором с властями, в ходе которого обсуждался "конфликт между ранее судимыми местными жителями".

Ранее сообщалось, что полиция возбудила два уголовных дела по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" в отношении мужчины, порезавшего двух человек во время конфликта с местными жителями. Нападавший задержан.

Информированный источник при этом ранее рассказал, что задержанный - цыган. После драки в поселок были стянуты силы ОМОНа и других правоохранительных органов. Многие участники потасовки были пьяны, кроме того, некоторые из них ранее судимые.

По данным местных СМИ, конфликт возник после того, как цыган стал приставать к девушке, за которую заступился односельчанин. После того, как защитник был избит, местные жители пришли к дому нападавшего, где произошла массовая драка, в которой принимали участие около 20 человек.