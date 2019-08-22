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Житель Ульяновска устроил стрельбу в компании, где работала его жена

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Ульяновске мужчина устроил конфликт в офисе компании, где раньше работала его жена, и пять раз выстрелили в мужчину, который сделал ему замечание. Подозреваемого задержали, по факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, инцидент со стрельбой произошел около 16:00 в среду в офисе на улице Ефремова. Пострадал сотрудник соседнего предприятия, который пытался остановить ссору. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пресс-службе региональной полиции уточнили, что напавший был пьян.

Ульяновск СКР МВД

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