В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На юго-востоке Петербурга по повышенному номеру сложности тушат возгорание на складе. Пожарные прибыли по вызову на Складскую улицу в Невском районе города в 14:10.

"Горит обстановка на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания", - сообщает пресс-служба городского управления МЧС в четверг.

Эвакуировано 200 человек персонала и посетителей. Собеседник агентства предположил, что возможно, есть пострадавшие, один человек. Эта информация уточняется.

Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники. Кроме того, на место выехала лаборатория по замеру предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

По данным МЧС, здание расположено отдельно, на территории промышленной зоны. Вблизи горящего строения нет жилых зданий, уточнили в министерстве.