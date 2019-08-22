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Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Reuters

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.

"Не могу сказать, я просто не обладаю информацией", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующие сообщения.

При этом Песков предположил, что "это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране, и, возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности".

Несколько дней назад издание "Собеседник" опубликовало материал, в котором говорится, что в официальной выписке из Росреестра о недвижимости главы государства его имя и фамилия изменены на Игорь Петрович Сергеев-Градский.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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