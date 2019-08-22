На авиасалоне МАКС впервые организуют раздельный сбор мусора

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Впервые за историю международного авиасалона МАКС на его территории организуют раздельный сбор мусора по системе "двух баков", сообщили в пресс-службе вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Там оборудуют не менее 25 пунктов сбора отходов. Рассказывать посетителям, как правильно сортировать мусор, будут волонтеры.

Подмосковье с января перешло на систему "двух баков" по сбору мусора. На помойках сухой мусор складывают в синие баки, это бумага, металл, картон, пластик. В серые баки складывают "смешанные отходы", это все, кроме ртутьсодержащих приборов, батареек и крупногабаритного мусора.

В 2019 году МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019.