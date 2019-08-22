Полиция задержала гостей "стреляющей" свадьбы в Ростове-на-Дону

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали гостей свадьбы, стрелявших из машин в воздух в Ростове-на-Дону.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в полицию поступил сигнал о нарушении общественного порядка в Октябрьском районе города. Прибывшие на место сотрудники доставили фигурантов в отдел.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что полиция разыскивает свадебный кортеж, который устроил стрельбу из пистолетов на дороге. По данным очевидцев они двигались от Комсомольской площади в сторону проспекта Буденновского.