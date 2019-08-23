В России зафиксировано рекордное количество долгожителей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рекордное количество людей в возрасте от 100 лет и старше отмечено в России, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Число россиян старше ста лет растет последние восемь лет. Согласно данным на 1 января 2019 года, таких граждан насчитывалось 20 582, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.

Эксперты отмечают, что эти цифры объясняются не только непосредственным увеличением продолжительности жизни, но и усовершенствованием статистического учета.

По оценке Минздрава, средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране за первое полугодие 2019-го в годовом выражении выросла на восемь месяцев и достигла 73,7 года (для женщин — до 78,5 лет). В соответствии с майским указом президента, к 2024 году этот показатель должен увеличиться до 78 лет.

Специалисты полагают, что в будущем число долгожителей будет только расти, и на фоне сокращения рождаемости - это особый вызов для государства. Доживающие до преклонного возраста люди нуждаются не только в особом медицинском уходе, но также в помощи соцслужб, поскольку зачастую остаются одни.